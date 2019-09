PSP deteve 12 pessoas por tráfico de droga em operação de início de ano letivo

Hoje às 09:30 Facebook

A PSP deteve 12 pessoas por tráfico de droga e apreendeu 120 doses de cocaína, oito de heroína e 480 de haxixe, no âmbito da operação de início do ano letivo do programa Escola Segura.

Foram ainda feitas duas detenções por posse ilegal de armas (quatro de fogo e oito brancas), entre 10 e 24 de setembro, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública.

As ações envolveram 2.612 polícias em diversas operações de fiscalização, do trânsito a estabelecimentos comerciais, junto das escolas ou no percurso dos alunos, professores e encarregados de educação.

Foram fiscalizados 43 estabelecimentos nas imediações das escolas e 17.883 viaturas, tendo sido levantados 3.455 autos por infrações rodoviárias, destacando-se 54 por falta de seguro, 186 por falta de inspeção e 1.042 por excesso de velocidade.

A PSP assinala ainda, em comunicado, 165 autos por uso de telemóvel durante a condução, 88 por falta de uso de cinto de segurança e 11 por não utilização de cadeirinha para crianças.

Os agentes efetuaram 354 ações de sensibilização em 317 escolas, abrangendo 14.084 alunos.