PSP deteve 18 pessoas e apreendeu 171 armas em operação nacional

A PSP deteve 18 pessoas e apreendeu 171 armas e 47 munições durante uma fiscalização a nível nacional de armas, munições, explosivos e pirotecnia.

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), na operação nacional de 24 horas realizada na quinta-feira foram detidas 18 pessoas e passados 28 autos de contra-ordenação (multas) e apreendidas 171 armas (de fogo, brancas, elétricas, de alarme, bastões extensíveis, aerossóis de defesa e soqueiras), 47 munições de diversos calibres e 1.255 artigos pirotécnicos.

A ação, denominada "OPERAÇÃO ARMEX - 2.ª FASE" e dedicada à prevenção e deteção de situações ilícitas relacionadas com a posse e venda de armas, munições, explosivos e demais artigos pirotécnicos e similares, envolveu 591 polícias de todos os comandos territoriais da PSP, do Departamento de Armas e Explosivos e, em reforço, da Unidade Especial de Polícia, através do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo.