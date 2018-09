PSP deteve duas traficantes com 20 anos de idade

Aníbal Rodrigues 05 Junho 2018 às 18:03 Facebook

Twitter

A PSP deteve duas jovens no Terreiro da Erva, em Coimbra, ambas com 20 anos de idade, por tráfico de estupefacientes. Com residências em Coimbra e na Lousã, a dupla foi detida esta segunda-feira, pelas 11.15 horas.

A polícia refere que recebeu "denúncias sobre a existência de um ativo tráfico de estupefacientes", no Terreiro da Erva, queixas que levaram a ações de vigilância e resultaram nas detenções.

Constatou-se que as duas jovens tinham na sua posse 25 doses individuais de cocaína, 30 doses individuais de haxixe e cinco doses individuais de cannabis sativa.

Ainda no âmbito desta ação foi identificado um consumidor a quem foram apreendidas três doses individuais de haxixe.