PSP deteve gangue que assaltou 10 jovens no Porto

A PSP deteve, na madrugada deste sábado, cinco indivíduos que assaltaram um grupo de 10 jovens, que se encontravam no Campo dos Mártires da Pátria, no Porto.

Segundo fonte da PSP, os assaltantes, com idades compreendidas ente os 16 e os 22 anos, abordaram as vítimas, que se encontravam, a confraternizar, cerca das 3.50 horas no Campo dos Mártires da Pátria, e, sob ameaça de agressão, roubaram uma garrafa de uísque, um PowerBank, um fio de ouro e 50 euros.

Após a denúncia, a Polícia rapidamente localizou e intercetou o grupo nas imediações e recuperou os bens roubados. Os detidos deverão ser ouvidos hoje em primeiro interrogatório judicial.