PSP deteve mulher que andava a fotografar exclusivamente crianças

Uma mulher, de 49 anos, foi detida no domingo, ao final da noite, durante as Festas do Mar, por andar a captar fotografias, única e exclusivamente, de crianças entre os 3 e os 11 anos.

A noticia é avançada esta segunda-feira pelo jornal digital Cascais24, segundo o qual a mulher, que vive em Lisboa, não deu qualquer explicação para a captação de fotos das crianças aos agentes de uma brigada à civil da 50ª Esquadra (Cascais), que a abordaram nas imediações do palco na Baía de Cascais, quinze minutos antes da meia-noite.

As imagens das crianças foram captadas através de telemóvel e de uma máquina fotográfica e ambos os equipamentos, assim como os respetivos cartões SD, foram confiscados pela PSP.

A abordagem e detenção da mulher foi feita pelos agentes depois de estes verificarem que não havia qualquer elo de afinidade entre a suspeita e as crianças fotografadas, diz o Cascais24, citando fonte policial.

Ainda segundo o jornal, pelo menos os pais de cinco crianças fotografadas formalizaram queixa contra a suspeita, entretanto notificada para comparecer junto dos Serviços do Ministério Público de Cascais.