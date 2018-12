PSP devolveu telemóvel perdido para a Austrália

TRA Hoje às 14:01 Facebook

Twitter

Um turista australiano perdeu o seu iPhone numa recente visita a Lisboa. O aparelho foi encontrado e entregue à PSP que, através do agente principal Ribeiro, o fez chegar ao outro lado do mundo até ao seu legítimo proprietário. O sentido agradecimento chegou ontem, acompanhado da promessa de um regresso a Portugal e com amigos.

"Querido Manuel, obrigado", escreveram Elly e Roy, um casal australiano que visitou Lisboa pela primeira vez este ano e que tinha perdido o seu telemóvel durante a sua estadia. Segundo a página de Facebook do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, "Roy ficou muito agradecido e impressionado" pela atuação daquela força que, através do agente principal Ribeiro, fez chegar o aparelho eletrónico até à Austrália.

"Estas palavras não conseguem expressar de modo suficiente a nossa gratidão pela vossa assistência, amizade, competência e diligência", escreveu o casal australiano, realçando que adoraram tudo o que Lisboa tinha para mostrar, "tanto que vamos voltar em 2019". Mas, não se ficaram por aí.

"Partilhámos as nossas experiências com os nossos numerosos amigos viajantes que colocaram Lisboa e Portugal nas suas listas de «a fazer»", revelaram Elly e Roy, adiantando que, se possível, gostariam de reencontrar o agente principal Ribeiro.