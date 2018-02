PSP entre ciclistas condenados por doping

Teixeira Correia Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Principal arguido tinha gabinete escondido na cave de stand de automóveis.

Cinco indivíduos, três dos quais ciclistas amadores inscritos na Federação Portuguesa de Ciclismo (UVP/FPC) e um deles agente da PSP, foram condenados a penas de três anos a sete meses de prisão, todas suspensas ou substituídas por multas, pelos crimes de tráfico de substâncias ou métodos proibidos. Dois outros ciclistas, um homem e uma mulher, foram absolvidos.

Rui M. C., da equipa Marrazes/Leiria, que se sagrou campeão nacional Estrada de Veteranos B da Associação de Ciclismo de Lisboa, foi considerado como líder da rede que comercializava os produtos dopantes. A juíza também deu como provado que ele administrava os produtos a terceiros e a si próprio. Por ser um ciclista veterano e federado, teve a condenação mais pesada.

Foi dado como provado que este arguido montou um "gabinete", numa cave de um stand de automóveis, localizado perto de Leiria, onde administrava os "tratamentos" aos atletas que se mostravam interessados e fornecia as substâncias que lhes poderiam melhorar o rendimento.

Além da extração de sangue venoso, que era tratado com ozono, e depois reintroduzido no corpo dos atletas por via intravenosa, comercializava vários produtos, adquiridos a outros dois arguidos.

A investigação, levada a cabo pela Polícia Judiciária entre janeiro e 12 de agosto de 2013, teve início com informações da Guardia Civil espanhola sobre uma rede de doping a operar em Portugal. Do grupo fazia parte um agente da PSP, Rui S., condenado a sete meses de prisão, substituídos por multa de 1260 euros.

Questionada pelo JN sobre a decisão judicial e sobre se, internamente, tinha existido algum procedimento contra o agente Rui S., a PSP adiantou que "não tinha, até ao momento da receção do pedido, qualquer informação sobre o processo em causa, motivo pelo qual foram agora tomadas as medidas necessárias ao procedimento interno".