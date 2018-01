Joaquim Gomes Hoje às 19:40, atualizado às 20:40 Facebook

A PSP evitou um ataque de mais uma centena de "casuals" nas imediações da rotunda do Estádio Municipal de Braga, tendo de disparar vários tiros de "shotgun" para o ar, presenciou o JN.

Os incidentes ocorreram entre as 18.15 e as 18.30 horas, quando alguns agentes da PSP, trajados à civil, viram a chegada de "casuals", vestidos de negro e com as caras tapadas, que se preparariam para atacar outros adeptos que se encontravam nas rulotes.

Com os tiros de intimidação da PSP, os "casuals" dispersaram, uns para cada lado. Depois de terem descido a Calçada de São Martinho, reorganizaram-se e formaram um grupo superior a uma centena, que foi desfeito pela pronta intervenção da PSP de Braga e do Corpo de Intervenção.

O jogo é considerado pela PSP de "elevado risco", que tem cerca de 250 agentes dentro e fora do Estádio Municipal de Braga.