PSP evita confrontos entre adeptos do Benfica e Sporting no Campus da Justiça

A PSP teve de intervir, cerca das 13.45 horas, junto de adeptos do Benfica arguidos no processo da morte de um adepto italiano do Sporting, no Campus da Justiça, em Lisboa, para impedir eventuais confrontos com adeptos leoninos que tinham saído da sala de audiências cerca de 30 minutos antes.

A PSP fez sair primeiro o grupo de adeptos ligado ao Sporting e só depois os arguidos do Benfica. A suspeita é que nas imediações do Campus da Justiça possam estar adeptos dos dois clubes e que possam ocorrer confrontos.

Um forte dispositivo policial esta a rodear o debate instrutório do caso do atropelamento do adepto italiano do Sporting, que antecedeu um encontro com o Benfica, em abril de 2017.

Elementos da Intervenção Rápida da PSP rodeiam o acesso ao espaço do Tribunal de Instrução Criminal, onde decorre o debate instrutório.

Na sala de audiências há também vários agentes, mas no exterior são notórios agentes à civil.

O Ministério Público (MP) pediu, esta quinta-feira, o julgamento do homem acusado de atropelar mortalmente o adepto italiano Marco Ficini junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, em abril do ano passado, assim como para todos os restantes 21 arguidos.

Luís Pina está acusado do homicídio de Marco Ficini e de outros quatro homicídios na forma tentada, e os restantes arguidos estão acusados de participação em rixa, dano com violência e omissão de auxílio.