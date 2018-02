PSP faz balanço positivo do "clássico"

Hoje às 00:50 Facebook

A PSP fez um "balanço positivo" da operação em torno do jogo entre o F. C. Porto e o Sporting (1-0), da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, sem detenções a registar.

Segundo a comissário da PSP Sílvia Caçador, toda a operação decorreu "sem incidentes, para além de alguns dispositivos pirotécnicos deflagrados, como é habitual", o que resulta num "balanço positivo".

"Felizmente, foi tudo tranquilo. Cerca de 30 "casuals" foram localizados e acompanhados, sem problemas", disse à agência Lusa.

Foi ainda identificado um menor de 16 anos, por "furto no interior de uma viatura, apanhado em flagrante delito", cujo caso seguirá "o expediente previsto na lei", numa ação que resultou do "efetivo destacado para patrulhamento da zona" em torno do Estádio do Dragão, no Porto.

A chegada dos adeptos ao recinto do jogo já tinha sido "tranquila e sem incidentes de maior", indicou antes da partida a mesma fonte, com a chegada dos autocarros de ambas as equipas, debaixo de um forte dispositivo de segurança, a decorrer com tranquilidade.

O F. C. Porto colocou-se hoje em vantagem nas meias-finais da Taça de Portugal, ao vencer em casa o Sporting com um golo do brasileiro Soares, aos 60 minutos.