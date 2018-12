PSP apreende 240 doses de droga na "baixa" do Porto

Hoje às 18:33 Facebook

A PSP do Porto anunciou a detenção de cinco pessoas por tráfico de droga e a apreensão de 240 doses de haxixe, anfetaminas, "ecstasy" e liamba numa operação desenvolvida na "baixa" da cidade.

Em comunicado, a PSP adianta que na operação - que decorreu entre as 17 horas de sexta-feira e a 01 hora deste sábado - foram apreendidas 117 doses de haxixe, 79 doses de anfetaminas, 35 doses de "ecstasy" e nove doses de liamba.

Além das cinco detenções, as autoridades procederam à identificação de 17 pessoas "no âmbito do combate ao consumo e tráfico de estupefacientes".