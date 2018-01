PSP identifica dois suspeitos de burla em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:31 Facebook

Um homem de 42 anos e uma mulher com 32, residentes em Vila Nova de Gaia, foram esta quinta-feira identificados pela PSP de Viana do Castelo, como suspeitos da prática de crimes de burla e extorsão naquela região.

Segundo aquela força policial, a parelha foi detetada na sequência de uma denúncia, por "exigir elevadas quantias de dinheiro para pagamento de artigos com pouco valor", e, além do caso denunciado, é ainda suspeita de "outros três crimes na área de Viana do Castelo".

A PSP apreendeu-lhes telemóveis, casacos, relógios e adereços de decoração, artigos que supostamente utilizavam para burlar e extorquir dinheiro às suas vítimas.

Os crimes vão ser investigados e os suspeitos continuam em liberdade, tendo sido constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR).