PSP identificou homem que fugiu após atropelar jovem em Viseu

A PSP de Viseu já identificou o indivíduo que no passado sábado, cerca das 20 horas, terá atropelado uma adolescente junto ao centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu.

Vítor Rodrigues, comandante da PSP de Viseu, confirmou ao JN que o indivíduo já foi identificado, tem família em Viseu mas foi encontrado nas proximidades de Lisboa.

A jovem atropelada sofreu ferimentos graves e o condutor fugiu do local, sem prestar auxílio. Nenhuma das câmaras de videovigilância do centro comercial captou o momento do atropelamento, no entanto, a PSP encontrou caída no local a grelha do automóvel que terá ficado danificado. Elementos da PSP já fizeram peritagem ao carro, um Opel Corsa Branco.

No Facebook , a família da menor tentou a todo o custo recolher informações sobre o condutor do veículo.