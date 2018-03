PSP interceta suspeitos de assalto à mão armada

Carlos Varela Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

A PSP intercetou esta quarta-feira um grupo de assaltantes armados que tinha acabado de roubar uma carrinha de transporte de tabaco, em Loures, soube o JN.

O Comando de Lisboa confirmou a informação e adiantou que estão a decorrer diligências.

O assalto ocorreu em Loures, na Rua Campo de Tiro, tendo a PSP recebido o alerta cerca das 15.30 horas, dando conta de que se tratava de um grupo de cinco indivíduos, todos armados com caçadeiras.

Uma força policial conseguiu localizar a viatura em Casal da Mira, Amadora, perto do centro comercial Dolce Vita. A operação está ainda a decorrer. Foi entretanto detido um dos suspeitos que estava a bordo da carrinha, mas não estava armado e o veículo já não tinha qualquer tabaco no interior, suspeitando-se que os assaltantes já tenham feito a transferência do tabaco para outro veículo.

Pouco depois das 18h30, a PSP deteve mais três suspeitos, todos apontados como estando ligados ao grupo procurado pelo assalto à carrinha de tabaco em Loures. Faltará deter apenas um indivíduo, mas ainda não foram recuperadas nem as armas nem o tabaco.