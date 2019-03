PSP investiga caso de jovem chinesa encontrada nua e inconsciente em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 13:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Braga está a investigar o caso da eventual violação de uma jovem chinesa, que foi encontrada nua, já sem sentidos, em estado de hipotermia, na manhã desta sexta-feira.

Sabe-se que a vítima estava inconsciente e completamente nua num apartamento em obras, já com a porta aberta, tendo sido encontrada por um grupo de operários que se preparava para mais um dia de trabalho, numa urbanização situada na Rua Padre Manuel Guimarães, em São Martinho de Dume, no concelho de Braga, na zona entre o Estádio Municipal de Braga e a Quinta Pedagógica.

A jovem, que aparentemente não conseguia falar, estava em estado de choque, tendo após uma primeira intervenção do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sido logo transportada para o Serviço de Urgência do Hospital de Braga, seguindo para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, para se confirmarem ou não suspeitas de violação ou outro tipo de agressão sexual, como apurou o JN no local, durante esta manhã.

O INEM, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga, enviou logo para o local uma equipa do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), oriunda da Delegação Regional do Norte, sediada na cidade do Porto.

Agentes da Polícia de Segurança Pública de Braga, quer da 1ª Esquadra, quer igualmente da Esquadra de Investigação Criminal do Comando Distrital, estiveram durante a manhã a fazer diligências no local e nas imediações, tendo inquirido alguns moradores daquela urbanização, entre as quais a vizinha do apartamento sem frente ao que está em obras, no primeiro piso, onde a jovem chinesa terá passado a noite, estando ainda a fazer diligências.