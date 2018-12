PSP levanta corpo durante velório em Gaia após queixa de um filho

Roberto Bessa Moreira Hoje às 02:00, atualizado às 09:32 Facebook

Funeral de Maria de Lurdes Pereira, 90 anos, estava marcado para esta terça-feira. O cadáver vai ser autopsiado no Instituto de Medicina Legal.

Maria de Lurdes Pereira morreu, aos 90 anos, no domingo e tinha o funeral marcado para as 14 horas de terça-feira, no cemitério de Francelos, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia. Porém, na segunda-feira, quando o corpo já estava a ser velado por família e amigos, a PSP cumpriu uma ordem do Ministério Público e levou o cadáver para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Será aqui que, na sequência de uma queixa apresentada por um filho - que desconfia das causas da morte da idosa que faleceu no hospital -, será autopsiada.

Segundo o JN apurou, Maria de Lurdes da Silva Pereira padecia de Alzheimer e estava há vários anos confinada a uma cama. Devido à idade, mas sobretudo aos graves problemas de saúde, abandonou a sua habitação para viver, juntamente com o marido, de 87 anos, na casa da filha. E era aqui que estava quando, no último sábado, teve de ser transportada de urgência para o Centro Hospitalar de Gaia/Espinho.

Autópsia antes do funeral

O primeiro diagnóstico dos médicos relacionava a saúde débil da idosa com uma infeção urinária, mas exames mais profundos descobriram uma pneumonia que se viria a revelar fatal num curto espaço de tempo. Maria de Lurdes Pereira morreu no domingo no hospital e, ontem, o seu corpo regressou a casa para ser velado antes do funeral.

Às horas de vigília da defunta devia seguir-se o funeral marcado para o início da tarde de hoje. Mas dúvidas levantadas por um filho, no Ministério Público, sobre as causas da morte, levaram a que a Polícia fosse a Francelos ordenar que o corpo em câmara ardente fosse transportado para o Instituto de Medicina Legal, para ser alvo de uma autópsia.

Só este exame poderá esclarecer as causas da morte da idosa e permitir que Maria de Lurdes Pereira volte a ser velada e, posteriormente, enterrada durante uma cerimónia fúnebre que ainda não tem data marcada.