PSP na Liga das Nações indignados por pagar cinco euros para dormir

Dezenas de polícias de Lisboa, destacados para a segurança das meias-finais da Liga das Nações, esta noite em Guimarães, estão descontentes com o facto de terem de pagar cinco euros para dormir em camaratas da PSP.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, são cerca de 260 elementos do Corpo de Intervenção e de Equipas de Intervenção Rápidas, baseadas em Lisboa que foram mobilizados para assegurar o reforço do policiamento na partida Inglaterra - Holanda. As autoridades preveem a possibilidade de haver distúrbios, como aqueles que aconteceram entre adeptos ingleses, ontem à noite, na Avenida dos Aliados, no Porto, obrigando a uma intervenção mais musculada da PSP.

"Para além de ficarem sem folgas a que tinha direito, os policias têm agora que pagar para trabalhar. Independentemente das guias de marcha e ajudas de custos, os polícias têm de adiantar cinco euros para poder trabalhar. Ou seja, ficam sem folgas e ainda têm de adiantar dinheiro para alojamento. É inadmissível", disse ao JN Peixoto Rodrigues, do Sindicato Unificado da PSP.

Também o vice-presidente da Organização Sindical de Polícia, Jorge Rufino, lamentou a medida: "Além das horas excessivas, corte de folgas e limitações de férias, querem agora que os elementos paguem cinco ou sete euros para pagar a pernoita das camaratas. Os elementos estão revoltados".

Contactada pelo JN, fonte oficial da Direção Nacional da PSP explicou que os elementos estão a receber "ajudas de custo a 100%" e que "este custo de 5 euros esta instituído em todas as camaratas policiais e servem para assegurar os custos de manutenção". A mesma fonte também adiantou que "a alternativa seria receberem 50% de ajudas custo e não pagarem os 5 euros, que seria bastante mais prejudicial para os policias".