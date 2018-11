PSP preparada para 500 adeptos do Lokomotiv de Moscovo no Porto

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:00 Facebook

Russos não serão protegidos por caixa de segurança na viagem até ao Estádio do Dragão. Autoridades esperam convívio pacífico entre apoiantes das duas equipas.

A PSP espera a presença de "400 a 500" adeptos do Lokomotiv de Moscovo no Porto, entre esta segunda e quarta-feira. Um número que irá obrigar à mobilização de "centenas" de agentes das várias valências da Polícia, mas que não suscita grande preocupação entre as autoridades.

Aliás, como revelou o intendente João Caetano, durante a conferência realizada nesta segunda-feira, não está prevista a realização de uma caixa de segurança para levar os apoiantes da equipa russa até ao Estádio do Dragão que, na terça-feira, acolhe o jogo entre o F. C. Porto e o Lokomotiv de Moscovo. "Os adeptos irão apenas ser acompanhados nas viagens, a maioria em transportes públicos, mas sem necessidade da presença de uma força musculada", adiantou o oficial.

Apesar de a UEFA ter classificado este jogo para a Liga dos Campeões de risco elevado e de estarem previstos 40 mil adeptos nas bancadas do Dragão, a PSP adiantou que, tal como aconteceu no primeiro jogo entre estas equipas, será promovida a interação entre os aficionados dos dois clubes, de forma a promover um ambiente festivo. "Não haverá medidas policiais que causem constrangimentos", garantiu João Caetano.

A operação da PSP para a segurança do jogo F. C. Porto-Lokomotiv de Moscovo, a contar para a quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, começa esta segunda-feira e terminará após o regresso dos adeptos russos ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Tal como sempre acontece nestas ocasiões, a PSP solicita que os adeptos cheguem cedo ao estádio e utilizem, preferencialmente, transportes públicos.