PSP procura condutor que fugiu após atropelar jovem em Viseu 

Sandra Ferreira Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP procura um Opel Corsa branco, que, no passado sábado à noite, cerca das 20 horas, terá atropelado uma adolescente junto ao centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu.

A jovem sofreu ferimentos graves, estando internada no hospital de Viseu, " a lutar pela vida", escreve um dos familiares no Facebook.

O condutor fugiu do local sem prestar auxílio e nenhuma das câmaras do centro comercial captou o momento do atropelamento. No entanto, a PSP encontrou caída a grelha do automóvel que terá ficado danificado.

No Facebook, a família da menor tenta recolher informações:

"Se alguém vir na cidade ou arredores algum veículo com estas características e sem a dita grelha, pede-se o favor de entrarem em contacto urgente comigo ou com as autoridades. Vamos apanhar este assassino à solta. Hoje foi a minha irmã, amanhã pode ser qualquer um de vocês ou dos vossos", lê-se na página de Facebook da irmã da vítima.