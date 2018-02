PSP recebe novos coletes de proteção balística

Carlos Varela Hoje às 08:14 Facebook

A PSP vai começar a receber, a partir de esta segunda-feira, novos coletes de proteção balística, no âmbito do programa do Ministério da Administração Interna para garantir mais proteção às forças policiais.

O investimento envolve um total superior a 500 mil euros e estende-se por outros equipamentos.

Os novos equipamentos são destinados prioritariamente às forças de primeira intervenção, as esquadras de prevenção e reação imediata, as unidades que primeiro chegam aos locais de incidentes táticos e que têm que lidar com situações de violência onde, por vezes, nem há uma informação mais completa sobre a ameaça.

Os coletes garantem proteção contra perfuração de calibres até 9 mm, em disparos numa distância mantida sob reserva por razões de segurança. Da mesma forma suportam agressões com armas brancas, uma ameaça que ocorre em situações de corpo a corpo. Os equipamentos, de uso exterior, permitem ainda acoplar vário outro material, como rádios, carregadores, de acordo com as necessidades expressas pelo comando.

A medida corresponde a uma necessidade exposta ao Executivo pela Direção Nacional da PSP, financeiramente enquadrada na Lei de Programação e Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança (LPIEFSS).

Os novos coletes de proteção, que começam a ser entregues hoje, numa cerimónia em Santarém, com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, correspondem a uma necessidade de substituir os atuais equipamentos, assim como a aumentar o número de material existente.

De acordo com o MAI, o programa integra-se no investimento de 1,5 milhões de euros em proteção individual e "constitui o maior investimento dos últimos seis anos neste setor". Dos lotes vão fazer ainda parte escudos, perneiras e bastões, entre outro material.

A LPIEFSS traduz uma concentração de recursos financeiros no MAUI e que antes estavam diretamente distribuídos pelas polícias, num conceito similar à Lei de Programação Militar, das Forças Armadas.