PSP recupera telemóveis roubados nos festejos de Santo António

A PSP recuperou oito telemóveis roubados durante os arraiais da noite de Santos António, em Lisboa. Quatro estão ainda por entregar aos seus proprietários.

Os aparelhos foram apreendidos na madrugada de 13 de junho, depois de duas jovens a festejar os santos populares na Bica, no Centro Histórico da cidade, terem informado as autoridades que os seu telemóveis tinham sido furtados do interior das suas malas.

Os suspeitos, de 21 e 22 anos, foram, de seguida, localizados e intercetados por elementos da Divisão de Investigação Criminal da PSP.

"Quando abordaram os três homens, os polícias verificaram que, para além dos telemóveis procurados, tinham consigo outros seis telemóveis, igualmente provenientes de furtos e roubos por toda a cidade de Lisboa nessa", explica esta segunda-feira, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Os aparelhos foram apreendidos e um dos jovens foi constituído arguido. Os restantes foram apenas identificados pelas autoridades.

Até esta segunda-feira, a PSP devolvera já aos seus proprietários, incluindo às duas jovens que deram alerta, quatro dos oito telemóveis recuperados.

No total, os quatro aparelhos entregues estão avaliados em cerca de 2500 euros. Neste momento, decorrem ainda diligências para apurar a identidade das restantes vítimas.

Na nota, o Cometlis sublinha ainda que, durante os festejos de Santo António, foram identificados quatro carteiristas, que, no entanto, não terão conseguido, "devido à intervenção policial", subtrair qualquer bem de valor.