PSP traficante garantia viagem segura da droga 

Agente de Gondomar tinha dez mil euros em casa. Vigiava presença da Polícia na estrada.

Bernardino Mota, o agente da PSP de Gondomar detido durante o transporte de cerca de 100 quilos de haxixe entre Espanha e o Grande Porto, garantia uma via aberta para os carregamentos de droga da rede, que usava sempre um mínimo de dois carros nos transportes para o Norte do país. O PSP abria a estrada num veículo "limpo" e vigiava a eventual presença de autoridades para poder avisar o condutor do carro carregado com droga, que seguia uns quilómetros atrás.

O sistema logístico é conhecido como "go fast" e permite aos traficantes garantir um mínimo de segurança nos transportes de droga por via terrestre.