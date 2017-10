PSP trava agressões entre alunas e mães à porta de escola

Hoje às 13:15, atualizado às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Agressões entre alunas e mães à porta da Escola Secundária Dona Maria II, em Braga, obrigaram a uma intervenção da PSP, que rapidamente serenou os ânimos.

As agressões e insultos verificaram-se por volta das 12 horas, quando à porta da Escola Secundária Dona Maria II, na Rua 25 de abril, no centro de Braga, duas alunas, que já se teriam desentendido em dias anteriores, travaram-se de razões e, segundo os diversos testemunhos recolhidos no local pelo JN, em poucos segundos houve várias agressões e insultos mútuos, envolvendo as duas alunas e as suas mães.

Para além dos agentes da Escola Segura, a PSP deslocou para a zona dos incidentes dois carros-patrulha e uma equipa da Esquadra de Intervenção Rápida, que normalizou toda a situação, tendo registado a ocorrência.