PSP trava tráfico de droga na Sé do Porto

A PSP do Porto deteve três pessoas no Bairro da Sé, no Porto, onde os agentes queriam localizar uma mulher sobre quem recaia um mandado de detenção para cumprir uma pena por tráfico de droga. Acabaram por deter mais dois suspeitos de tráfico.

Foram agentes do Policiamento de Proximidade, afetos à Esquadra do Infante, no Porto, que entraram no Bairro da Sé, conotado com o tráfico de droga, para localizar a mulher, que tinha um ano e nove meses de prisão para cumprir.

No mesmo local, detetaram dois outros indivíduos que estariam a vender produto estupefaciente. Foram detidos na posse de dezenas de doses de cocaína e heroína.

Vão hoje ser levados a tribunal para aplicação das medidas de coação.