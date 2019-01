PSP volta a deter ladrão de carros de Gondomar

TRA Hoje às 15:48 Facebook

Homem de 30 anos é suspeito de dezena e meia de furtos desde outubro. No final de dezembro, o "Espanhol" chegou a roubar um carro da Câmara de Gondomar após sair do tribunal, onde tinha respondido por um furto na noite anterior.

A PSP deteve mais uma vez o "Espanhol", cidadão de 30 anos, residente em Gondomar "que se dedicava à prática reiterada de furto de veículo automóvel, furto no interior de veículo, furto no interior de estabelecimento comercial, furto no interior de garagem e burla".

Segundo um comunicado emitido esta sexta-feira, a Divisão de Investigação Criminal da PSP, desencadeou na quinta-feira uma "uma operação policial no âmbito do combate aos crimes contra o património", tendo "encetado um esforço de ação policial no sentido de fazer cessar a conduta criminal".

Da operação policial desenvolvida, que incluiu uma busca domiciliária em Gondomar, resultou a detenção de "Espanhol", alcunha atribuída pelo facto de ter dupla nacionalidade, e a apreensão de material diverso utilizado na prática dos ilícitos criminais e de diversas chaves e documentos de viaturas.

Saliente-se igualmente a recuperação de um veículo automóvel, ligeiro de mercadorias, que havia sido furtado em Espanha e utilizado na prática de um furto num estabelecimento comercial localizado em Rio Tinto.

Roubou carro à saída do Tribunal em dezembro

Recorde-se que o mesmo indivíduo já tinha sido detido a 28 e 31 de dezembro. Da primeira vez, agentes policiais haviam intercetado e detido o desempregado no interior de um stand automóvel no Porto, impedindo o furto de um carro e ainda recuperando uma outra viatura, roubada no dia anterior de outro concessionário. Nesse mesmo dia foi presente a tribunal e interrogado. O juiz do Tribunal de Gondomar decidiu libertá-lo.

À saída do tribunal, furtou uma viatura da Câmara de Gondomar que se encontrava nas imediações do Palácio da Justiça. Perseguido pela polícia, embateu no carro patrulha e conseguiu escapar. Porém, pouco depois não evitou um despiste contra um muro que danificou bastante a viatura camarária e teve prosseguir a fuga a pé.

No dia 31 de dezembro, "Espanhol" foi novamente detido pela PSP, desta vez numa garagem coletiva em Rio Tinto onde pretendia furtar objetos do interior de automóveis, tendo já partido os vidros de dois carros.

O suspeito encontra-se indiciado pela prática de mais de uma dezena e meia de ilícitos contra o património, no período compreendido entre o mês de outubro de 2018 e janeiro de 2019. Será novamente presente a tribunal.