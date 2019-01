Cinco agentes da PSP feridos em perseguição em Cascais

Hoje às 20:50 Facebook

Cinco agentes da PSP feridos e pelo menos três assaltantes em fuga é o balanço de uma perseguição que culminou, este sábado ao início da noite, numa colisão entre a viatura policial e o veículo suspeito em fuga, junto às Furnas do Guincho, na Estrada do Guincho, em Cascais.

Segundo avança o jornal digital Cascais24, os cinco polícias, que integram a Equipa de Intervenção Rápida, sofreram ferimentos leves e foram transportados em ambulâncias dos Bombeiros de Cascais e de Alcabideche à urgência do Hospital de Cascais. Um sexto agente da PSP, que conduzia a carrinha, escapou ileso.

Tudo começou com um assalto a uma moradia, em Birre. Ao avistar a carrinha da PSP, um dos três assaltantes, que estava a vigiar no exterior, meteu-se num veículo, modelo Volkswagen Passat, e arrancou a alta velocidade na direção do Guincho, deixando os dois comparsas no interior da habitação.

Perseguido durante cerca de três quilómetros, o veículo do suspeito em fuga e carrinha da PSP acabaram por colidir, junto às Furnas do Guincho.

O fugitivo abandonou o carro e, apeado, empreendeu a fuga na direção da praia do Guincho para não voltar a ser visto.