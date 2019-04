Braga tem 400 casos de maus-tratos a crianças sinalizados

Hoje às 20:59 Facebook

O concelho de Braga tem sinalizadas cerca de quatro centenas de casos de maus-tratos a crianças, disse esta segunda-feira o vice-presidente da Câmara, Firmino Marques, para sublinhar a necessidade de uma luta "incessante" pelos direitos dos mais pequenos.

"São números preocupantes, aliás, bastaria um único caso para nos preocupar", acrescentou.

Falando na conferência de imprensa de apresentação do "Mês Azul", iniciativa dedicada à prevenção dos maus-tratos a crianças, Firmino Marques referiu que o número de casos sinalizados no concelho tem vindo a aumentar, "porque as pessoas têm ganho mais coragem e denunciado mais".

"É preciso clamar pelos direitos das crianças de forma incessante", apelou.

Ao longo deste mês, o Município de Braga vai promover um conjunto de iniciativas que visam a prevenção dos maus-tratos na infância e juventude, como palestras, workshops e exposições.

A primeira ação está marcada para a próxima quinta-feira, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, com a realização da palestra "Os Direitos das Crianças e a Prevenção dos Maus-Tratos Infantis", proferida por Laborinho Lúcio, a convite da Fundação Bracara Augusta.

No sábado, no edifício gnration, terá lugar um workshop sobre os Direitos das Crianças e Jovens, promovido por jovens da Associação ANEIS e por uma equipa da Universidade do Minho.

No dia 24 de abril, no Museu D. Diogo de Sousa, irá decorrer um "Dia Aberto" que inclui diversas atividades relacionadas com a temática dos Direitos das Crianças e Jovens, exposições de trabalhos e um seminário sobre Parentalidade Positiva.

As iniciativas terminam no dia 29, com a realização de um cordão humano no centro da cidade, que ligará diferentes entidades, como Centro de Saúde, bombeiros, PSP, GNR, Tribunal de Menores e outros espaços de cultura e lazer.

Ao longo de todo o mês, o edifício da Câmara estará iluminado em tons de azul.

"O Mês Azul é um trabalho conjunto do município e de um leque alargado de entidades que, diariamente, trabalham com as crianças, mas queremos envolver todos neste desígnio de cuidar dos mais novos e combater a violência

Já para a vereadora da Educação, Lídia Dias, é "essencial que a questão do bem-estar e dos direitos das crianças esteja na agenda pública".

Realçou que "todos têm um papel a desempenhar na proteção das crianças".

"Queremos ser uma cidade cada vez mais educadora, inclusiva e amiga das crianças e, por isso, contamos com o contributo de todos", afirmou Lídia Dias.