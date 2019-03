Quatro detidos após furto de alimentos e fatos de Carnaval

Hoje às 16:37 Facebook

Três mulheres e um menor, de 16 anos, foram detidos em Santa Maria da Feira por furtos em estabelecimentos, após levarem de um supermercado vários artigos, "desde bens alimentares a fatos de Carnaval".

Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro da GNR esclarece que os quatro detidos, com idades compreendidas entre os 16 e os 22 anos, estavam "em fuga em direção ao Porto" quando "foram intercetados na Estrada Nacional n.º 1, junto à localidade de Mozelos", pouco depois do furto no supermercado em Arrifana.

"Das diligências efetuadas apurou-se ainda que os indivíduos eram suspeitos de terem efetuado mais um furto em supermercado, na localidade de São João da Madeira, encontrando-se também no interior do veículo todos os bens furtados nesse estabelecimento", acrescenta a GNR.

Aquela força policial revela ainda que, após serem presentes a tribunal, "os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência".

A detenção, realizada na sexta-feira, foi feita por operacionais do Posto Territorial de Santa Maria da Feira, depois da "denúncia de que os indivíduos tinham acabado de furtar um supermercado na localidade de Arrifana e se tinham colocado em fuga num veículo em direção ao Porto".

"A GNR montou um dispositivo policial no sentido de os intercetar", explica a guarda, acrescentando ter contado com a cooperação "de militares do Posto Territorial de Lourosa e Santa Maria de Lamas e do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira".