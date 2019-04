Quatro detidos e armas e drogas apreendidas no bairro do Cerco

Hoje às 10:10 Facebook

Quatro indivíduos foram detidos e drogas, armas e dinheiro apreendidos na sequência de uma operação da PSP no bairro do Cerco, no Porto, na sexta-feira.

Os quatro homens, residentes no Porto e com idades entre 21 e 34 anos, foram detidos por tráfico de estupefacientes, numa investigação que culminou com quatro buscas domiciliárias.

Segundo comunicado da PSP do Porto, foram apreendidas cerca de 187 doses individuais de heroína, cerca de 142 doses individuais de cocaína, 22 armas brancas, uma arma de pressão de ar, um bastão extensível, sete artigos pirotécnicos (petardos) e a quantia de 360 euros.

Os detidos vão agora ser presentes junto das Autoridades Judiciárias.