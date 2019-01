Quatro detidos por 21 furtos em cafés

JN Hoje às 15:34 Facebook

Três homens e uma mulher, com idades entre os 19 e os 23 anos, foram detidos pela GNR na madrugada de sábado em Benavente. Grupo também era procurado em Espanha.

Os indivíduos foram surpreendidos e detidos pelos militares da GNR após estes terem realizado quatro furtos em estabelecimento, no distrito de Santarém tendo-lhes sido apreendidas 156 raspadinhas, três máquinas automáticas de "vending", duas máquinas de brindes, quatro telemóveis e um veículo.

O Núcleo de Investigação Criminal de Portalegre da GNR apurou que os três homens e a mulher "são suspeitos de terem efetuado, nos distritos de Portalegre e Santarém, um total de 21 furtos em cafés, em que os mesmos utilizam o método de arrombamento de janelas ou portas, furtando bens e dinheiro."

Os detidos, com antecedentes pelo mesmo tipo de crime e referenciados também em Espanha, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, informa um comunicado ad GNR emitido esta segunda-feira, acrescentado que a ação contou com a colaboração do Destacamento Territorial de Coruche.