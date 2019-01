Quatro detidos por abuso sexual de menores

Hoje às 12:33 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou esta manhã de quarta-feira a detenção de quatro homens, com idades entre os 33 e os 42 anos, pelos crimes de abuso sexual de crianças. Um dos detidos terá abusado da própria filha de 12 anos.

Os casos, que não estão relacionados, envolveram meninas de 12 e 14 anos e ocorreram em Macedo de Cavaleiros, São Miguel (Açores) e no distrito de Lisboa.

A PJ de Ponta Delgada deteve um homem de 42 anos, pela presumível prática de diversos crimes de abuso sexual de criança, de que foi vítima uma menina de 12 anos de idade, sua filha. Os abusos terão ocorrido no verão passado, no concelho do Nordeste, na residência do arguido , pai da vítima, no âmbito das visitas que ela lhe fazia no período de férias escolares, informa um comunicado da PJ. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais.

Já a PJ de Lisboa e Vale do Tejo deteve um homem de 40 anos por fortes indícios da prática de crime de abuso sexual de crianças. O detido, que era vizinho da vítima, ter-se-á aproveitado da relação de proximidade que mantinha com a família da menor para a levar para a sua residência onde cometeu os atos abusivos. A vítima tem 13 anos e um défice cognitivo ligeiro. O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Por sua vez, a PJ de Vila Real deteve um homem de 38 anos de idade, servente de armazém, pela presumível autoria de um crime de abuso sexual de menor dependente com 14 anos. Os factos terão ocorrido em novembro de 2018 numa residência em Macedo de Cavaleiros. O detido vai ser presente a interrogatório judicial.

Um outro homem de 33 anos foi detido pela PJ de Lisboa e Vale do Tejo pelos crimes de abuso sexual de criança e de menor dependente. Os factos terão sido praticados no distrito de Lisboa "entre o verão de 2018 a atualidade", explica a PJ em comunicado. Segundo informações da PJ, o agressor aproveitou-se dos momentos em que estava a sós com a sua enteada de 13 anos para iniciar uma aproximação física e sentimental, "que foi sucedendo de forma gradual e crescente, acabando por consumar os abusos".

Após o conhecimento e denúncia da situação, a PJ desenvolveu as diligências consideradas necessárias à comprovação dos factos, após o que procedeu à localização e detenção do presumível autor. Após presente a primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.