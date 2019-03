Quatro detidos por raptar rapariga de 17 anos

JN Hoje às 15:58 Facebook

A GNR deteve esta segunda-feira dois homens e duas mulheres por raptarem uma menor no Fundão. O crime terá ocorrido por causa de uma dívida do namorado da vítima.

Segundo um comunicado da GNR, pelas 10 horas, no centro da cidade do Fundão, os quatro detidos, com idades entre 20 e os 35 anos, forçaram a rapariga de 17 anos a entrar numa viatura.

O namorado da vítima denunciou prontamente a situação à GNR, "tendo informado que os suspeitos exigiram o pagamento de uma dívida em troca da sua libertação e que caso não fosse efetuado o referido pagamento, iriam exercer violência sobre a menor".

A GNR efetuou uma operação policial com o intuito de detetar a viatura suspeita, o que veio a acontecer cerca das 11.30 horas, na EN18, entre o Fundão e a Covilhã, tendo a patrulha intercetado os suspeitos, estando estes na posse da vítima, explica a GNR.

Os suspeitos foram detidos e serão apresentados esta segunda-feira no Tribunal Judicial do Fundão para aplicação de medidas de coação.

Estiveram envolvidos os destacamentos Territoriais do Fundão e da Covilhã da GNR, bem como o Destacamento de Intervenção.