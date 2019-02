Quatro detidos por suspeita de tráfico de droga e 41 assaltos

Reis Pinto Hoje às 12:19 Facebook

A GNR deteve quatro homens, por tráfico de droga e suspeita de serem os autores de 41 assaltos, apreendendo mais de 18 mil doses de droga. Os indivíduos foram detidos em Peniche, Óbidos, Lourinhã, Torres Vedras e Oeiras.

A investigação foi feita pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR das Caldas da Rainha e, além dos quatro detidos, foram identificados outros oito, com idades compreendidas entre os 17 e 22 anos.

No âmbito de uma investigação por furto de máquinas de tabaco, tráfico de droga e roubos com recurso a arma branca e força física, ocorridos entre agosto do ano passado e o mês passado, na Nazaré, Caldas da Rainha, Alcobaça, Peniche, Óbidos, Lourinhã, Torres Vedras e Oeiras, foram efetuadas 15 buscas.

No decorrer das buscas foram apreendidas 62 doses de haxixe, 357 de cocaína, 340 de MDMA e 61 selos LSD. Ainda, 3270 euros em dinheiro, 12 telemóveis, cinco televisores, material de som, eletrodomésticos e um tablet.

Foram ainda elaborados dez autos de notícia por contraordenação, cinco dos quais relacionados com a detenção de cães potencialmente perigosos (por falta de vacina, de licença da junta de freguesia, falta de condições de habitabilidade, falta de esterilização, falta de formação para detenção de cães potencialmente perigosos).