Quatro encapuzados roubam equipamentos de loja em Albufeira

Quatro homens encapuzados assaltaram, esta segunda-feira, uma loja de comunicações no centro comercial de Albufeira, no Algarve, de onde levaram vários equipamentos eletrónicos.

O assalto ocorreu ao início da madrugada, cerca das 02:00, e "foi perpetrado por quatro homens, encapuzados e com luvas, após forçarem a porta de entrada do centro comercial, dirigindo-se depois para a loja de comunicações instalada no piso superior" do espaço, localizado praticamente no centro da cidade algarvia, disse a mesma fonte.

"O crime foi registado pelas câmaras de vigilância da unidade comercial, tendo sido essenciais para apuramento do número de indivíduos e da ação delituosa do grupo", afirmou o responsável das Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da GNR.

O capitão Bruno Carvalho acrescentou que os suspeitos foram depois "avistados por uma patrulha da GNR que estava perto da praça de touros e que iniciou uma perseguição até perto da Branqueira, onde abandonaram o veículo e fugiram a pé".

O material, entre o qual se encontravam telemóveis, routers e outros equipamentos eletrónicos, foi "recuperado na totalidade" dentro da viatura, que "foi apreendida", segundo a GNR.

Aquele responsável disse ainda que a viatura tinha matrícula portuguesa, mas por baixo existia outra matriculada em França, sobre a qual existia um alerta no espaço Shengen emitido pelas autoridades eslovenas para a sua apreensão.

A GNR continua a tentar localizar os autores do crime.