Queijos e chouriços escondem telemóveis na cadeia de Paços de Ferreira

Telemóveis entram clandestinamente na cadeia de Paços de Ferreira através de viaturas oficiais, consolas de jogos e cestos de chouriços e queijos.

Escondidos no interior de plasmas ou de consolas de jogos, disfarçados em cestos cheios de chouriços e queijos, colocados em embrulhos de roupa que são atirados para os pátios e ocultados nas viaturas oficiais com acesso privilegiado a espaços restritos. Estas são algumas das formas de entrada dos telemóveis nas cadeias portuguesas.

Os mesmos locais onde os reclusos estão proibidos de usar qualquer meio de comunicação com o exterior, mas onde, em 2018, foram apreendidos 1934 telemóveis. O número é inferior ao registado em 2017 (2228) e em 2016 (2094) e não reflete, garante o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SCGP), Jorge Alves, a dimensão do problema. "Devido à falta de segurança nas cadeias para a qual temos alertado não fico surpreendido com estas apreensões. Conhecemos a realidade e isto só acontece porque alguém o permite", defende o sindicalista.