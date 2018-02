Rádio de Viana absolvida em processo de fraude

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:36 Facebook

O tribunal de Viana do Castelo absolveu, esta quinta-feira, uma rádio daquela cidade, num caso de alegada fraude na obtenção de subsídio do Estado. O processo envolvia também uma empresa de equipamentos de radiodifusão da zona de Viseu.

O Ministério Público acusava o presidente da associação Grupo de Estudos e Investigação das Ciências Experimentais (GEICE), proprietária de uma rádio com a mesma sigla, de "em conluio" com o empresário, superfaturar as vendas para auferir de 100% de um subsídio estatal, que apenas financiava os projetos em até 50%.

Em causa estava uma candidatura ao Incentivo à Consolidação e ao Desenvolvimento das Empresas de Comunicação Social Regional e Local de 2010, num valor de 17.219 euros, que resultou na aprovação de um incentivo de 16.485 euros para um investimento global de 34.438 euros. O julgamento deste caso culminou com a absolvição de ambos os arguidos, com o tribunal de Viana do Castelo a dar como não provados todos os factos contidos na acusação.

O presidente da Geice, Carlos Morais Vieira, é atualmente líder da Comissão Política Distrital do PSD de Viana do Castelo.