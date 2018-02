Rangel tramado por José Veiga e irmão de Santana Lopes

NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Resultado dos interrogatórios feitos em 2016, no âmbito da Operação Rota do Atlântico, deram pistas ao Ministério Público sobre papel do juiz.

Parte importante dos indícios que a investigação da Operação Lex reuniu contra o juiz desembargador Rui Rangel foram fornecidos por José Veiga e Paulo Santana Lopes. Foi através dos interrogatórios do empresário e ex-agente de futebolistas e do irmão do ex-primeiro-ministro, em fevereiro de 2016, no âmbito da operação Rota do Atlântico, que foi pela primeira vez propalada a alegada interferência ou promessa de influência do magistrado em decisões de processos judiciais. Hoje, Rangel está a ser investigado por vários casos, dele próprio e de colegas, envolvendo, entre outros, Veiga, Luís Filipe Vieira e Álvaro Sobrinho.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui