Rapaz agredido por colega de escola fica em estado crítico

Um rapaz de 17 anos está internado em estado crítico, no hospital de Gaia, depois de ter sido agredido por um colega, junto à paragem de autocarro da escola, em Oliveira de Azeméis.

O caso, passado à porta da Escola Básica e Secundária Ferreira da Silva, em Cucujães, Oliveira de Azeméis, está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto.

Tudo aconteceu na passada sexta-feira, logo pela manhã, ainda no exterior do estabelecimento de ensino, logo à saída de um autocarro. Terá sido a vítima a procurar tirar satisfações com o outro rapaz, também de 17 anos, que estava com amigos. Ao que o JN apurou, junto de testemunhas, já existia uma zanga entre eles por razões que não foi possível apurar. No dia anterior tinham trocado alguns insultos.

Há precisamente uma semana, chegaram a vias de facto. O caso descambou para agressões mútuas, com socos e pontapés. A vítima acabou por ser pontapeada até cair no chão e bater com a cabeça, tendo ficado inconsciente. As agressões terão continuado mesmo depois da queda.

Inanimado, o aluno foi levado de urgência para o Hospital de Santa Maria da Feira e daí transferido para o de Vila Nova de Gaia, onde foi submetido a intervenções cirúrgicas. Encontra-se em coma induzido e permanece em estado crítico na unidade de cuidados intensivos.

O adolescente é filho de emigrantes na Suíça. A família terá comprado uma casa em Nogueira do Cravo e regressado definitivamente a Portugal há cerca de um ano. Os pais, que têm um outro filho mais novo, têm passado os dias no hospital a acompanhar a situação do rapaz.

Aluno problemático

A GNR, que esteve no local logo na sexta-feira, identificou o agressor. Tratar-se-á, segundo informações recolhidas pelo JN, de um aluno já problemático, que vive com a mãe em Cucujães e que frequenta um curso profissional. Já tem historial de agressões na escola.

Perante a gravidade das lesões, o caso, que estava a ser investigado pela GNR, passou para a alçada da Polícia Judiciária do Porto. Os investigadores estão à espera dos relatórios médicos para poderem ter mais certezas sobre o que aconteceu. Sabe-se apenas que a vítima não tinha lesões externas aparentes e existe a probabilidade de ter sofrido um acidente vascular cerebral. Para já, embora possam ter desencadeado o processo, tudo parece apontar para que as agressões não tenham sido a causa direta da gravidade do estado em que se encontra o jovem.

Escola adia festa de Natal

Na escola, o ambiente é de grande consternação por causa deste episódio violento. O JN não conseguiu chegar à fala com o diretor do agrupamento, mas sabe que, depois da agressão, que aconteceu no exterior do estabelecimento de ensino, foi cancelada a festa de Natal e marcada uma missa pelo aluno, que continua internado em estado muito grave.

