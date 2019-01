Rapaz resiste a rapto e tortura para não entregar droga do pai

Alexandre Panda Hoje às 09:33 Facebook

Rapaz de 15 anos foi levado com saco na cabeça e agredido. Ameaçaram cortar-lhe os dedos se não dissesse onde o pai escondia 12 quilos de haxixe.

Tem apenas 15 anos e nada sabia dos negócios do pai, que, em março de 2017, acabara detido pela PSP com cerca de 40 quilos de haxixe. Mas quatro indivíduos de Ermesinde, Valongo, convenceram-se de que o traficante tinha mais 12 quilos de droga que conseguira esconder à Polícia. E como ele estava preso, raptaram o filho menor para o obrigar, através do medo e de pancada, a entregar-lhes a droga. Os quatro homens, três deles irmãos, com idades entre 23 e 40 anos, foram detidos e vão agora ser julgados por crimes de rapto, coação, furto e ofensas à integridade física.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP) de Valongo, os quatro arguido, quase todos residentes no bairro das Saibreiras, em Ermesinde, tinham ouvido rumores sobre um esconderijo secreto. O pai do jovem, que é estudante, tinha sido preso numa operação da PSP chamada "Fruta de Marrocos", que teve um balanço final de 88 quilos de drogas apreendidas. O caso foi muito comentado na zona de Ermesinde e foi assim que surgiu o boato do esconderijo.

Com corda no pescoço

Dois meses depois, Álvaro V., Rui V., Carlos V. e Fábio L. decidiram deitar mão à droga, custasse o que custasse, e partiram do princípio de que o rapaz poderia saber onde a mesma estava. No dia 2 de maio de 2017, o estudante estava num café de Ermesinde quando foi chamado ao exterior por Fábio. Alegando querer falar com ele a sós, atraiu-o para um túnel, onde lhe perguntou onde estava a droga.

Ainda de acordo com o MP, o menor garantiu que a Polícia tinha levado tudo. Mas, passados alguns minutos, apareceram dois dos irmãos e o menor foi atirado para dentro de um furgão Mercedes. Colocaram-lhe logo uma camisola preta e um saco de plástico na cabeça e uma corda à volta do pescoço, ao mesmo tempo que lhe davam murros na cara.

Já com o veículo em andamento, pontapearam a vítima várias vezes na cabeça e iam apertando a corda no pescoço. "Vou-te partir os dentes. Quero a droga, senão corto-te os dedos com o alicate", gritaram.

O veículo parou em Alfena e o menor foi levado para um barraco pertencente à namorada de um dos sequestradores. Retiraram-lhe o saco plástico e a camisola da cabeça. Mas avisaram: "Não olhas nunca para cima, senão corto-te os dedos". Depois, perguntaram de novo pela droga e, durante 30 minutos, interrogaram-no, com murros e pontapés à mistura. Sem nada conseguirem saber, decidiram então libertar a vítima. Deram-lhe dois dias para trazer o haxixe e, caso não obedecesse, seria morto. "Vou-te cortar os dedos e o pescoço, e então o passeio não vai ser como hoje", avisaram.

Voltaram a colocar-lhe o saco na cabeça e levaram-no de novo para a carrinha, onde lhe cortaram as abraçadeiras que o manietavam. "Vais-te manter calado, senão és um homem morto", ameaçaram, antes de o abandonarem na zona industrial de Alfena. A vítima foi direita à esquadra da PSP, para se queixar. O grupo acabou por ser detido pela Polícia Judiciária.

Pormenores

Sequestrador no momento da libertação

"Vais contar até 50 e vais andar sempre em frente. Se olhares para trás, vou aí e corto-te os dedos. Tiras o saco quando já não ouvires a carrinha"

Irmãos presos

Os três irmãos arguidos no caso estão presos. Álvaro está a cumprir uma pena de prisão no âmbito de outro processo, enquanto Carlos está em prisão preventiva e Rui está em prisão domiciliária.

Escutas telefónicas

Alguns dos arguidos estavam sob escuta no âmbito de outro processo, por crimes de furto, e foram apanhados a falar do crime de rapto.