Rapper inglês baleado na perna em assalto na Quinta do Lago

Um cantor inglês, de 27 anos, foi baleado numa perna durante um assalto à residência onde passava férias na Quinta do Lago. Ladrões serão estrangeiros e levaram telemóveis, joias e passaportes.

Segundo apurou o JN, por volta das 22 horas de terça-feira, dois a três homens encapuzados e com sotaque irlandês terão invadido a casa de luxo que o grupo de seis pessoas tinha alugado no resort de luxo no Algarve.

Os assaltantes acabaram por balear o rapper numa perna tendo levado as joias que o artista usava, bem como telemóveis e o passaporte.

Mist, de nome verdadeiro Rhys Thomas Sylvester, foi levado por dois amigos para o Hospital de Faro e já teve alta.

De acordo com a imprensa inglesa, o rapper estaria no Algarve desde o início do mês, altura em que atuou no festival Afrobeat Nation. Mist tem vindo a partilhar várias fotografias e vídeos com os amigos no Algarve.