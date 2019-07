Recluso aproveitou ida à casa de banho para fugir de hospital

JN Hoje às 16:16 Facebook

Um recluso escapou na noite de ontem, domingo, do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, onde se encontrava internado, confirmou ao JN a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Segundo este organismo, o recluso, afeto ao Estabelecimento Prisional de Silves, evadiu-se pelas 23.20 horas, aproveitando-se de uma deslocação à casa de banho para "iludir a vigilância e sair por uma janela aí existente". O fugitivo estava internado no Egas Moniz, sob custódia prisional, desde o dia 8 de junho.

"Como decorre do protocolado nestas circunstâncias foram imediatamente feitas as comunicações aos diferentes órgãos de policia criminal e ao Ministério Público, estando a diligenciar-se no sentido da rápida recaptura do recluso", afirma a DGRSP.

O organismo frisa ainda que se trata da "primeira situação de evasão ocorrida no corrente ano e que está a decorrer processo de inquérito".