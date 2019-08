Nelson Morais Hoje às 14:50 Facebook

O Tribunal de Execução de Penas do Porto recusou conceder liberdade condicional ao recluso Jaime José Maia cerca de um mês antes de este se evadir da cadeia de Paços de Ferreira.

Preso desde 2007, o recluso cumpria pena de 19 anos e, na 11.ª vez em que foi autorizado a passar uns dias com a família, decidiu não voltar à cadeia. Ontem, após o JN dar conta dos novos vídeos e fotografias do recluso no Facebook, estas publicações foram apagadas.

Fonte da defesa contou ao JN que Jaime Maia, de 30 anos e condenado por roubo e sequestro, entre outros crimes, contava ter saído da cadeia em liberdade condicional no último mês de março, após a reunião de um conselho técnico para apreciar o seu pedido.

