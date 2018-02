Recluso fere-se ao tentar fugir da cadeia de Monsanto

Alexandre Panda Hoje às 16:52 Facebook

Um recluso da cadeia de Monsanto, oriundo da América do Sul, tentou fugir na cadeia de alta segurança de Monsanto, na tarde desta quarta-feira, mas a evasão saiu frustrada porque o recluso tentou subir uma vedação de rede que cedeu. Acabou ferido e foi de imediato capturado por guardas.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o indivíduo é um recluso considerado perigoso, suspeito em casos de crimes violentos. No início da tarde, quando se encontrava no pátio, o sul-americano agarrou-se a uma rede e começou a subir, na tentativa de fugir. Mas o arrame farpado acabou por ceder e o recluso caiu no pátio.

Ficou ferido e foi logo socorrido pelos guardas prisionais. Não terá sido necessário tratamento hospitalar.

O caso vai agora motivar um inquérito e o recluso deverá ser punido por tentativa de evasão.