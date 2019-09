Recluso pegou fogo à cela e morreu

Hoje às 10:37 Facebook

Um recluso com 30 anos morreu, esta terça-feira de madrugada, após ter pegado fogo à cela ao final da tarde de segunda-feira, no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

"Um recluso da Ala E do Estabelecimento Prisional de Lisboa incendiou o colchão da sua cela, bem como algumas roupas pessoais. O foco de incêndio foi imediatamente detetado pelos elementos da guarda prisional presentes que, com os meios próprios do estabelecimento, o extinguiram, tendo retirado o recluso da cela, não obstante a resistência que o mesmo a tal colocou", explica uma nota da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

A vítima foi assistida pelo corpo clínico do EP de Lisboa e transportada pelo INEM para um hospital, onde acabou por morrer já de madrugada. Foi aberto um inquérito à situação.