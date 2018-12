Reclusos atearam fogo a contentores do lixo em Paços de Ferreira

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:46 Facebook

Reclusos da Ala A do Estabelecimento Prisional de Paços Ferreira atearam fogo, esta sexta-feira de manhã, a dois contentores do lixo em protesto contra o alegado incumprimento das decisões da Comissão Arbitral. Encontram-se recolhidos nas celas.

O fogo foi rapidamente extinto pelos guardas prisionais do Estabelecimento Prisional, que conseguiram fazer recolher os reclusos às celas, onde ainda se encontram. Segundo disse ao JN Vítor Ilharco, da Associação de Apoio ao Recluso, "há descontentamento relativamente ao não cumprimento das decisões da Comissão Arbitral".

"Em Paços de Ferreira os reclusos queixam-se de que não podem comprar os artigos que querem na "loja" do EP. Os guardas fizeram uma lista de produtos que eles podem adquirir, que se cinge a tabaco e pasta dos dentes. E, de igual modo, foi-lhes dito que o almoço de Natal terá apenas uma hora de duração. Temo o que possa vir a acontecer quando saírem das celas", disse Vítor Ilharco.

Pedro Silvério, do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, sublinhou, por seu lado, que os guardas "estão a cumprir na íntegra as indicações da Comissão Arbitral. Não estamos é a cumprir as ilegalidades que se foram fazendo ao longo dos anos", como seja a de deixar entrar bolos até dois quilos nesta época de Natal.

"O regulamento só permite a entrada de bolos até dois quilos no dia de aniversário do recluso", afirmou.