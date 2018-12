Recruta da GNR ferido teve de pedir para ser assistido

Ana Luísa Delgado Hoje às 13:29 Facebook

Um dos dez guardas provisórios do 40.º Curso do centro de Formação da GNR, em Portalegre, feridos durante treinos de uso de bastão extensível, só no fim da aula, e por sua iniciativa, é que foi visto na enfermaria da unidade, tendo sido, de imediato, encaminhado para o hospital. Viria a ser operado a uma fratura.

Cerca de uma dezena de formandos do referido curso sofreram graves lesões e traumatismos que obrigaram a internamento hospitalar e a intervenções cirúrgicas. Decorrem inquéritos na GNR, na Inspeção-Geral da Administração Interna. O Ministério Público também já está a investigar a eventual existência de crimes no comportamento dos instrutores.

Num vídeo sobre um dos treinos, que o JN divulgou, um dos formadores, completamente protegido por uma armadura acolchoada, desfere vários socos sobre um recruta indefeso, muitos na cabeça e alguns quando ele já tinha caído. Em consequência destes incidentes, o comandante do Centro de Formação foi exonerado.

Sozinho no hospital

Ontem, em entrevista ao JN, a mãe de um dos feridos já tinha dado conta da sua revolta pela maneira como o filho tinha sido enviado para o hospital, sem qualquer acompanhamento.

Mas a falta de assistência aos agredidos terá começado ainda antes, segundo o JN apurou. Ao tomar consciência da gravidade das lesões, cheio de dores e sem que os instrutores presentes - dois oficiais, um deles o que bateu, e um sargento - tomassem a iniciativa, um dos atingidos dirigiu-se ele próprio à enfermaria da unidade, mas só depois de o treino ter acabado. Logo ali tornou-se evidente a existência de uma fratura, pelo que o jovem foi encaminhando para o Hospital de Portalegre e, logo a seguir, para o de S. José, em Lisboa, onde foi submetido a uma cirurgia.

Surto de gastrenterite

Nos últimos dias, 27 alunos do mesmo curso de formação apresentaram sintomas de gastrenterite e estão sob observação. Nas últimas semanas já são quase 300 com a mesma doença.

Curso acaba dia 14

O curso acaba no próximo dia 14, data em que serão investidos como guardas.