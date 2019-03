Recuperadas as 430 embalagens de potente analgésico desaparecidas em Portugal

Hoje às 09:18, atualizado às 09:28 Facebook

As 430 embalagens de um potente analgésico de uso humano, Fentanilo Basi, que tinham desaparecido do distribuidor em Portugal, no início de março, foram localizadas e apreendidas pela Polícia Judiciária.

A investigação ao desaparecimento dos medicamentos foi iniciada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, depois de o Infarmed ter denunciado o caso, noticiado a 7 de março passado.

Segundo disse na altura a Autoridade Nacional do Medicamento, desapareceram de um distribuidor em Portugal 430 embalagens (de 10 unidades cada uma) do medicamento Fentanilo Basi, na forma de solução injetável de 0,05 mg/ml por ampola, estando em curso "ações inspetivas ao circuito do medicamento".

"Na sequência das diligências de investigação realizadas no âmbito daquele inquérito, que contaram com o apoio da Diretoria do Norte, foi possível localizar e apreender, no decurso da corrente semana, a totalidade das embalagens que tinham sido dadas como desaparecidas", pode ler-se em comunicado da PJ enviado este sábado às redações.

Segundo a mesma nota, ninguém foi constituído arguido. A PJ vai continuar a investigar.

A substância fentanil é usada na analgesia de curta duração ou quando necessário para período pós-operatório imediato e também como componente analgésico da anestesia geral e suplemento da anestesia local.

Trata-se de um opioide 50 vezes mais potente do que a heroína que é usado igualmente no caso de dores extremas provocadas por doenças crónicas e oncológicas.