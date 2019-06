Recurso dos irmãos Bourbon decidido dia 19

Ontem às 23:17 Facebook

Decisão marcada para dia 19. O Supremo Tribunal de Justiça ouviu, esta quarta-feira, em audiência de recurso, os advogados de quatro dos arguidos condenados pela morte, em 2016, do empresário bracarense, João Paulo Fernandes.

Alegaram os defensores do advogado Pedro Bourbon - condenado a 25 anos de prisão - e dos seus dois irmãos e o do arguido Rafael Silva. Interveio, ainda, o advogado André Laje, que representa a ex-mulher do malogrado empresário. O rapto ocorreu a 11 de março.

Fernandes foi agredido à coronhada e metido na mala de um Mercedes. A filha, então, com oito anos, viu tudo. Veio a ser assassinado, por estrangulamento, e o corpo dissolvido em ácido.