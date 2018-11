Rede de TV pirata vendia sinal em todo o Mundo

Alexandre Panda e Adolfo Serrão Hoje às 09:09 Facebook

A partir de uma garagem da Malveira, no Montijo, um técnico de informática fornecia sinal pirata de TV cabo a largas centenas de clientes espalhados pelo Mundo, angariados por comerciantes e empresários de Vale de Cambra, Braga, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Valongo do Vouga e Soure. Oito arguidos, entretanto detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, começam a ser julgados no início de dezembro, no Tribunal de Santa Maria da Feira.

Os suspeitos, que arriscam penas de um a cinco anos de prisão pelo crime de acesso ilegítimo e de dois a oito anos de prisão pelo crime de burla informática e nas comunicações, terão mantido o esquema fraudulento desde meados de 2014 a junho de 2017, mês em que a PJ do Porto desfez a rede, composta pelo informático, os comerciantes instaladores de boxes pirateadas e cinco revendedores.

A rede usava o sistema de "cardsharing" (partilha de cartões). Os líderes compravam um pacote legal de acesso aos canais da operadora Nos e, através de programas informáticos, conseguiam adaptar as boxes para que proporcionassem livre acesso à TV por cabo.

Para isso, usando também descodificadores e recetores, os clientes tinham acesso a uma plataforma informática alojada num servidor na Holanda, mediante a introdução de um nome de utilizador e uma palavra-passe, dados que lhes eram fornecidos aquando da compra.

Boxes modificadas

Para realizar essas partilhas de cartões utilizavam computadores do técnico de informática, morador na Malveira, no Montijo. As boxes recetoras eram modificadas e vendidas diretamente ou através dos revendedores por cerca de 100 euros.

De acordo com a acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público (MP) do Porto, apenas um dos envolvidos tinha uma carteira de cerca de 100 clientes, aos quais vendia este serviço cobrando uma mensalidade que não ultrapassava os 15 euros. Os mesmos valores eram cobrados aos muitos clientes que a rede tinha em França.

Dois outros indivíduos exportaram o sinal para clientes residentes em Cabo Verde, Suíça, Alemanha ou em França. Neste caso, os valores variavam em função do serviço prestado, podendo chegar aos 50 euros anuais.

Para o MP, o funcionamento do grupo atingia uma organização tal que os arguidos dividiam as tarefas, com alguns responsáveis a fazerem a instalação do serviço em casa dos clientes, funcionando como uma operadora de televisão paralela.