Rede violenta rouba eletrodomésticos dos pontos eletrão

A empresa intermunicipal de tratamento de resíduos sólidos, Braval, viu-se obrigada a retirar dois eletrões que estavam instalados no exterior de dois centros comerciais de Braga à conta de sucessivos roubos de eletrodomésticos em fim de vida por parte de uma rede que atua na cidade "há cerca de cinco anos".

O administrador, Pedro Machado, defende que "é preciso legislar sobre a propriedade de resíduos deixados em via pública", para travar o problema.

Um novo assalto aos materiais do eletrão instalado no Minho Center, no último domingo, foi a gota de água para a retirada de mais um equipamento, depois de no ano passado já ter acontecido o mesmo no Retail Center, também em Braga. "Os constantes roubos de resíduos elétricos e eletrónicos dos pontos eletrão instalados no Minho Center, acompanhados de ameaças aos seguranças, levaram a que a administração daquele espaço tenha solicitado à Braval a retirada dos equipamentos", explicou Pedro Machado, sublinhando que alguns dos assaltos são feitos "à luz do dia".